Sarkisyandan geri addım - Paşinyan qalib gəldi

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın administrasiyası Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın istefası məsələsinin həm qanuni prosedurlar, həm də konstitusiya məsuliyyəti və siyasi nəticələri baxımından baş nazir Nikol Paşinyanın səlahiyyətində olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənistan" məlumat yayıb.



Ermənistan prezidentinin sözlərinə görə, onun prioriteti "ölkənin təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin etmək, ordunun problemlərini həll etməkdir".

Ermənistandakı daxili siyasi böhran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının 25 fevralda siyasi rəhbərliyin dövləti təhlükəyə yönəltməısini ifadə edərək, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb etməsindən sonra daha da pisləşib. Buna cavab olaraq, baş nazir çevriliş cəhdini elan edib və Onik Qasparyanın Baş Qərargah rəisi vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərarı imzalayıb. Ancaq prezident Armen Sarkisyan bu sənədi imzalamayıb və etirazlarla Baş nazirə məktub göndərib. Hökümət başçısı sənədləri təkrar prezidentə göndərib. Qanuna uyğun olaraq, Qasparyan Baş Qərargah rəisi vəzifəsini 9 mart tarixinədək icra edib.

