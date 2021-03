Gəncədə şəhərində Vaqif Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəb koronavirus infeksiyası səbəbindən distant təhsilə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib.



Məlumata görə, təhsil ocağında 1 müəllim və 1 texniki işçidə COVID-19 virusuna yoluxma aşkar edilib. Bu səbəbdən məktəb 14 gün müddətinə karantinə bağlanıb.

