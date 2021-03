Suriyanın Hələb şəhərinin Maysar rayonunda terror aktı törədilib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, nəticədə 5 uşaq yaralanıb. Terror aktı tərəvəz bazarı yaxınlığında əldəqayırma partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində baş verib.

Yaralı uşaqlardan bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.