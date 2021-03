Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimiz Kişinyovdakı Çioresku idman zalında Moldova yığması ilə qarşılaşıb. III qrupda mübarizə aparan komandamız rəqibini 5:3 hesabı ilə məğlub edib.



Azərbaycan millisi bu qələbədən sonra xallarının sayını 12-yə çatdırıb. Bununla ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanan komandamız qrupda ilk iki yerdən birini təmin edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.