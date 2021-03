Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün iki məktəbli qız Lökbatanda yerləşən hündürmərtəbəli binanın damına çıxaraq özlərini yerə atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, qafqazinfo intihar edən məktəblilərdən biri, Səmədova Əfruz Rafiq qızının görüntülərini əldə edib. Məlum olub ki, sinif yoldaşı, 2005-ci il təvəllüdlü Quliyeva Mətanət Elşən qızı ilə birgə intihar edən Əfruz rəssam imiş.

Qeyd edək ki, intihar edən hər iki şagird Qobu qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri olublar.

