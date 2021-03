Goranboy rayonunda qadın ailə münaqişəsi səbəbindən dərman içərək özünü zəhərləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Safıkürd kəndində qeydə alınıb.



1983-cü il təvəllüdlü G.Əliyeva 30-a yaxın dərman preparatını qəbul edib. O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisənin ailə münaqişəsi zəminində baş verdiyi bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. / "Report"

