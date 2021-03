İsrailin Enerji naziri Yoval Ştaynis Türkiyə ilə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan edib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, Ankaranın Aralıq dənizindəki birgə enerji layihələrində iştirak edəcəyindən ümidli olduğunu ifadə edib:

“Keçmişdə İsrail qazının Türkiyəyə ixracı ilə bağlı danışıqlar oldu. Amma nəticəsiz qaldı. Ümid edirəm ki, Türkiyə Aralıq dənizinin şərqindəki qaz layihəsinin bir parçası olacaq. Biz Türkiyə ilə əməkdaşlığa hazırıq”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

