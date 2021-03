UFC-nin yüngül çəkidə mütləq çempionu Həbib Nurmaqomedovun türk dilində danışması izlənmə rekordu qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk məşhur aşpaz Burak Özdemirlə birgə çəkilən videoda Nurmaqomedov öz adının Həbib olmasını türk dilində söyləyib. Daha sonra Burak Özdemirdən adının nə olmasını soruşub.

Qeyd edək ki, UFC-nin məğlubedilməz idmançısının bu videosu sosial şəbəkədə milyonlarla insanın marağına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.