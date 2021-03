Güclü külək zamanı Bakının mərkəzində başına dəmir düşməsi nəticəsində dünyasını dəyişən qızın fotosu yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə Namətova Şəfəqin fotosunu paylaşaraq onun bədbəxt hadisə nəticəsində öldüyü qeyd edilib.

Qeyd edək ki, bazar günü Bakıda küləyin sürəti 80 km/saata yaxın olub.(Milli.az)

