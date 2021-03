İranın vitse-prezidenti həbs edildi

İranın vitse-prezidenti və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatının sədri İsa Kəlantəri barədə 4 aylıq həbs qərarı verilib.

Metbuat.az Təsnim agentliyinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun İranın 1-ci rəhbəri Ruhulla Xomeyniyə hörmətsizlik etməsi və barəsində əsassız ifadələr səsləndirməsidir. Məhkəmənin qərarına əsasən Kəlantəriyə qarşı bəzi siyasi qadağalar da tətbiq edilib.

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatından bildirilib ki, sədrin fikirləri təhrif olunub və qərardan apelyasiya şikayəti veriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.