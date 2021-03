Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanı ikinci dəfə vəzifəsində azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, iki həftə əvvəl Qasparyan Paşinyanın istefası tələbi ilə çıxış etdiyinə görə, hökumət başçısı onu vəzifəsindən azad etmişdi.Lakin prezident Armen Sarkisyan Paşinyanın qərarını təsdiq etməmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

