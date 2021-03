Gəncədə şəhərində Vaqif Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəb koronavirus infeksiyası səbəbindən distant təhsilə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən təhsil ocağında 1 müəllim və 1 texniki işçidə COVİD-19 virusu aşkar edilib.

Bu səbəbdən məktəbin 2 həftəlik bağlanmasına qərar verilib.

