Türkiyənin Batman şəhərində avtobusun dərəyə yuvarlanması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. 27 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı avtobusda tələbələr və fabrik işçiləri olub. Ölənlərin hər ikisi tələbə qardaşlardır. Məlumata görə, qəflətən idarəetmədən çıxan nəqliyyat vasitəsi 300 metr yuvarlanıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

