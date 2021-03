Bu gecə Bakının Nərimanov rayonunda aşan maşının görüntülərini təqdim edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hadisə Ziya Bünyadov prospektində avtomobil tunelinin girəcəyində qeydə alınıb.



Yüksək sürətlə hərəkət edən “Hyundai” markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və maşın yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücünün xəsarət aldığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin görüntüsünü təqdim edirik:(Baku.ws)

