ABŞ İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun daha iki nümayəndəsinə qarşı sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə Ali Hemmatian və Masud Safdari insan hüquqlarını pozduğuna görə bu cəzaya məruz qalıblar. Sanksiyalara məruz qalan ordu nümayəndələri və onların yaxınlarının ABŞ-a daxil olmasına qadağa qoyulub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

