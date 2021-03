Qazaxıstanın "Barys" konteyner gəmisinin Bakıda aşırılması həyata keçirilir

Qazaxıstanın "Kazmortransflot" Milli Dəniz Gəmiçiliyi şirkətinə məxsus "Barys" konteyner gəmisi Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu çərçivəsində Aktau-Bakı marşrutu ilə ilk səyahətini reallaşdırıb. Bu gün səhər saatlarında Bakı Limanına çatan gəmindən konteynerlərin sürətli şəkildə aşırılması işi həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Bakı Limanından bildiriblər.

Qeyd edilib ki, bu gəmi vasitəsi ilə ilk səfər çərçivəsində 125 konteyner daşınıb ki, onlardan 123-ü ölkəmizdən tranzit keçməklə dəmir yolları ilə Türkiyə və İtaliyaya daşınacaq, 2 konteyner isə idxal üçün nəzərdə tutulub. Bu konteynerlərin 85 ədədində tomat pastası, digər konteynerlərdə isə qarışıq məhsullar daşınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.