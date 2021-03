İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu sabah Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bərədə İsrail mənbələri məlumat yayıb. Səfərin detalları barədə açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, Təl-Əviv və Əbu Dabi arasında münasibətlər ötən il normallaşıb. Tərəflər sentyabr ayında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair sənədə imza atıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

