Hesab məlumatları ələ keçirilən bloqerin lüt şəkilləri internetə sızıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin tanınmış iş adamı Erdal Acarın xanımı Kardelen Acarın “iCloud” hesabı ələ keçirilib.

Nəticədə bloqerin çılpaq şəkilləri sosial şəbəkələrə yüklənib. Məsələ ilə bağlı açıqlama yayan bloqer haker qurbanı olduğunu bildirib. Bloqer hazırda hesabını dondurub.

O, qısa müddət ərzində şəkilləri silsə də, fotolar bütün sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb.

