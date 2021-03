Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda intihar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 yaşlı Kəmalə Həsənova yaşadığı ünvanda intihar edib.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.