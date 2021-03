SON DƏQİQƏ: Ərdoğan BÖYÜK MÜJDƏNİ açıqladı: Putin canlı yayıma qoşuldu - 2023-cü ildə...

Türkiyənin Mersin vilayətində Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasının 3-cü bölməsinin təməli atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin mərasimə videokonfrans vasitəsilə canlı bağlanıb. Ərdoğan bildirib ki, layihə Türkiyənin enerji siyasətində önəmli yer tutur. Onun sözlərinə görə, stansiyasının 2023-cü ildə işə salınması gözlənilir.

Putin isə bəyan edib ki, stansiyanın tikintisinə ən müasir üsullardan istifadə edilir. Təhlükəsizlik tədbirlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən Putin, bəzi vacib sistemlərin türk şirkətləri tərəfindən təmin edildiyini ifadə edib. Putin təməlatma mərasiminin rəsmi şəkildə təşkilinə görə, Ərdoğana təşəkkür edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.