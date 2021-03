Ağsu rayonunun iki kəndində məktəblər koronavirus infeksiyasına görə bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yuxarı Şirvan bürosuna Ağsu rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, rayonun Dilman və Kalva kənd orta məktəblərində koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. Nəticədə hər iki məktəbin fəaliyyəti dayandırılıb, distant təhsilə keçilib.

