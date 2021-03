Ötən il 106 nənəfər arzuolunmaz şəxsin ölkəyə girişinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında deyilir.

Hesabatda qeyd olunub ki, xaric olunma faktı ilə 152 halda 289 nəfər və ekstradisiya faktı üzrə isə 28 halda 62 nəfər qeydə alınıb. Xarici ölkələrdən Azərbaycan Respublikasına gəlmək istəyən ümumilikdə 92 halda 106 nəfər arzuolunmaz şəxs qismində saxlanılaraq geri qaytarılıb.

