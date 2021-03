Azərbaycana gətirilən kriminal avtoritetlə bağlı İLGİNC FAKTLAR / FOTOLAR

2015-ci ildə Şirvan şəhərində 2 nəfərin güllələnərək öldürüldüyü kriminal toqquşmada iştirak etmiş və bugünlərdə Belarusda tutularaq Azərbaycana gətirilən kriminal avtoritet Kavus Kakavanın fotoları yayılıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən K.Kakavanın fotolarını təqdim edir.

Qeyd edək ki, polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının aprdıqları birgə tədbirlərlə 2015-ci il noyabrın 5-də Şirvan şəhər sakinləri Elvin Nəciyev və Zaur Sarıbalayevin qətlə yetirilmələri ilə əlaqədar hadisədə iştirak etməkdə şübhəli bilinən digər şəxs - Hacıqabul rayon sakini Məhəmməd Heydərov saxlanılıb.

Onun evinə baxış zamanı 6 ədəd tapança patronu aşkar edilərək götürülüb.

2015-ci il noyabrın 5-də saat 23.00 radələrində Şirvan şəhərinin mərkəzi prospektdə yerləşən kafedə kriminal aləmin üzvlərinin mübahisəsi zəminində baş verən silahlı insident qətllə nəticələnib.

Həmin vaxt qətli törədən Şirvan şəhər sakinləri - 1989-cu il təvəllüdlü Abdulla Hüseynov və 1985-ci il təvəllüdlü Tural Salmanov həbs edilib. Verilən məlumata görə, silahlı insidentdə ölən Elvin Nəziyev digər insident qurbanı olan Zaur Sarıbalayevə atəş açaraq qətlə yetirib. Şirvan sakini Abdulla Hüseynov isə "Makarov" tipli tapançadan atəş açaraq Elvin Nəziyevi öldürüb.

Məlumata görə, mübahisə noyabrın 5-də baş tutan və "Makarov" tipli silahdan atəş açılmaqla Şirvan sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş, 1990-cı il təvəllüdlü Zaur Sarıbalayev və kriminal aləmdə "Krıtoy Elvin" kimi tanınan 1983-cü il təvəllüdlü Elvin Nəziyevin qətllə sonuclanan "razborka"nın davamıdır.

Baş verən qətl hadisəsi ilə əlaqədar Şirvan sakinləri, 1985-ci il təvəllüdlü Tural Salmanov və qətli törədən 1989-cu il təvəllüdlü Əli Ağami də saxlanılıb.

Qan tökülsə də "razborka" səngimək bilməyib. Daha sonra həbsə alınan Əli Ağaminin qardaşı Zaur Ağaminin həyatına qəsd olub. Onu təqib ediblər, Zaur Ağami idarə etdiyi maşınla 9 saylı marşrut üzrə hərəkət edən avtobusa çırpılıb.

Məlum olub ki, bu qəza da həmin qanlı "razborka"dan qaynaqlanıb. Şirvanda Abdulla ləqəbi ilə tanınan Əli Ağaminin qardaşı Zaur Ağamini "Maqa" ləqəbli Mahir Tahir oğlu evinə çağırıb. Zaur Ağaminin onun evinə çağırılmasından məlumatlı olan anası bu haqda hüquq-mühafizə orqanlarına, DİN 102 xidmətinə məlumat verib. Bundan sonra əməliyyatçılar onun evinə gedib.

Mahir Tahir oğlu evində Zaur Ağamiyə bıçaqla hədə-qorxu gəlib. Buna görə saxlanılan Mahir Tahir oğlu Şirvan Məhkəməsinə aparılıb və 15 sutka müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bundan sonra Zaur Ağami tutulan şəxsin atası Tahir tərəfindən təhdid olunub. Sonra isə Zaur Ağami qəflətən yoxa çıxıb və sonradan Şirvan şəhərinin "vosmoy" deyilən ərazisində peyda olaraq qəza törədib. Onun kriminal "razborka"ya çağırıldığı haqda da məlumat var.

Bildirilir ki, Zaur Ağami qəzadan əvvəl təqib olunub. Belə ehtimal var ki, o, dəvət olunduğu "razborka" məkanında qaçıb maşınına əyləşməklə canını qurtarmağa çalışıb və nəticədə qəza törədib.

Qeyd edək ki, Zaur Sarıbalayev Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Hərbi Məhkəmənin 2009-cu il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilib. 26 may 2014-cü il prezidentin əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılıb.

Xatırladaq ki, hadisə zamanı qətlə yetirilən Zaur Sarıbalayev kriminal aləmdə "Masallı Mamed" və "Qoca" ləqəbi ilə tanınan və nüfuza malik Etibar Hacıqabulinskinin yaxın adamı olub.

Şirvan şəhər Prorkurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci-maddəsi (iki və ya daha çox şəxsi öldürmə) ilə cinayət işi başlanıb.

Daha sonra Əli Ağami “Qoca” ləqəbli Etibar Məmmədovla birgə həbsxana qatarından qaçıb. Lakin o, bir neçə gün sonra Şirvan şəhərində tutulub. E.Məmmədov isə polisə müqavimət göstərərkən zərərsizləşdirilib.

