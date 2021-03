Boris Conson və Həsən Ruhani arasında vacib görüş baş tutdu

Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson və İran prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrin əsas mövzusu nüvə sazişi ilə bağlı olub. ABŞ-ın nüvə sazişinin şərtlərini pozduğunu deyən Ruhani, Londonda İran hesablarına qoyulan qadağanın ləğv edilməsini irəli sürüb. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarını pozduğuna görə, ABŞ-ın cəzalandırılmasını tələb edib.

Boris Conson isə nüvə sazişinin qüvvədə qalmasının vacibliyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, sazişdə iştirak edən ölkələrin öhdəliklərə əməl etməsi üçün yol tapılmalıdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

