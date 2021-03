Kolumbiya televisiyasında canlı yayım zamanı dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idman proqramı zamanı dekor lövhəsi şərhçinin üzərinə aşıb. Hadisə zamanı şərhçi xəsarətlər alsa da, onun həyatı üçün ciddi təhlükə yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

