Bu gündən Azərbaycanda bütün növ siqaretlərin qiyməti artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "report"a siqaret satışı ilə məşğul olan şəxslər məlumat verib.

Onların sözlərinə görə, ötən günlə müqayisədə qiymətlərdə 20 qəpik artım var.

"Siqaretin topdan satışı ilə məşğul olan firmalar bu gündən bizə malları yeni qiymətlərlə göndərib. Qiymət artımı bütün siqaret markalarında olub", - pərakəndə siqaret satıcıları bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.