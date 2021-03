SON DƏQİQƏ: Bəşər Əsəd ölüm ayağındadır - Təcili Moskvaya aparıldı

Koronavirusa yoluxan Suriya prezidenti Bəşər Əsəd və həyat yoldaşı Əsma Əsədin vəziyyəti ağırlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhhəti ağırlaşdığına görə onlar xüsusi təyyarə ilə təcili Moskvaya aparılıb. Paytaxtda müalicə alan dövlət başçısı və onun həyat yoldaşının son vəziyyəti barədə məlumat verilmir.Suriyadakı Rusiya hərbi qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr İvanov Suriya prezidentinin vəziyətinin ağır olduğunu və təcili Moskvaya aparıldığını təsdiq edib:

“Moskvaya getdilər. Həkimlərimiz təcili müdaxilə etdi. Bəşər Əsəd müalicə alır. Ümid edirik ki, sağalar”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

