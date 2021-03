Azərbaycanda siqaretlərin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə siqaret satışı ilə məşğul olan sahibkarlar məlumat verib. Onların sözlərinə görə, bu gündən etibarən siqaretlərin qiymətlərində 20 qəpik artım var.

Qeyd olunub ki, qiymət artımı "Tabaterra" QSC-yə aid olan "Winston", LD, "Sobranie" və "Winchester" siqaretlərində olub: "Digər siqaretlərdə də bahalaşma gözlənilir".

