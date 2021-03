“Qazaxıstan koronavirusla bağlı təhlükəli mərhələni keçdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Kasım-Jomart Tokayev belə açıqlama verib. O, bununla belə xalqı təmkinli olmağa, ehtiyatı əldən verməməyə çağırıb. Prezidentin sözlərinə görə, koronavirus üzərində yalnız peyvəndin köməkliyi ilə qalib gəlmək olar.

Qeyd edək ki, bu ilin sonuna qədər Qazaxıstanda 6 milyon nəfər peyvənd ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.