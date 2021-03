Ermənistanda hərbi-siyasi böhran dərinləşir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya alanlarla bağlı yeni məlumat yayıb. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı vətəndaşlara müraciət olunub.



Metbuat.az günün ən vacib xəbərlər blokunu təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.