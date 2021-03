Pakistan Ali Məhkəməsi TikTok video paylaşma platformasını əxlaqsız olduğu səbəbiylə qadağan edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Pakistan Ali Məhkəməsi TikTok-un qadağan edilməsi tələbinin qanuni olduğunu təsbit edib. Beləliklə, Hindistanın ardından TikToku ləğv edən Asiya ölkələrindən sonra Pakistan da bu qərarı fdüzgün hesab etdi.

Pakistan rəsmiləri düşünür ki, TikTok-da olan videolar mənəviyyatdan uzaqdır.

