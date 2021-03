İNANILMAZ: Şəhid olduğu güman edilən hərbçinin sərvəti üzə çıxdı - FOTO

Türkiyədə 1-ci dünya müharibəsində şəhid olduğu güman edilən Hüseyn Akarın 4 milyon lirə dəyərindəki sərvəti üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərvət Mersin şəhərində yerləşən torpaq sahəsindən ibarətdir. Məlum olub ki Hüseyn Akar əslində şəhid olmayıb. O, müharibədən qayıdandan sonra evinə getməyib. Ailəsi onun şəhid olduğunu güman edib.

Türkiyəli isə Mersinə köçərək orada yaşayıb. O, Mersində yenidən ailə quraraq, təsərrüfatla məşğul olub. Hüseyn Akar 1917-ci ildə vəfat edib.

Məsələnin üstü isə torpaq sahəsinin yenidən sənədləşdirilməsi zamanı üzə çıxıb. Onun sərvəti isə 6 övladı arasında bölüşdürüləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

