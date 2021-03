Yüksək vəzifəyə təyin olunan 26 yaşlı Bəxtiyar İslamov kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyinə yeni sədr seçilib. Bu barədə YAP-dan bildirilib. YAP-ın Gənclər Birliyinin bu gün keçirilən iclasında Bəxtiyar İslamov sədr seçilib.

Metbuat.az yeni sədrin tərcümeyi-halını təqdim edir:

Bəxtiyar Qabil oğlu İslamov 31 avqust 1995-ci ildə anadan olmuşdur.



2001-2012-ci illərdə Bakı şəhəri, Nəsimi rayon 42 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.



2012-ci ildə ADA Universitetinin Biznesin İdarə Edilməsi fakültəsinə daxil olmuşdur.



2014-cü ildə Avstriyanın Vyana şəhərində Vyana Diplomatik Akademiyasında Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə mühazirələrdə iştirak etmişdir.



2014-cü ildə Macarıstanın Budapeşt şəhərində Corvinus Universitetində İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə mühazirələrdə iştirak etmişdir.



2014-cü ilin yanvar ayından noyabr ayınadək "ADA Student Government”də ictimai əlaqələr departamentinə rəhbərlik etmişdir.



2014-cü ilin Fevral və Mart aylarında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi nəzdində Bakı şəhəri 3 saylı "ASAN xidmət” mərkəzində könüllü çalışmış və 1-ci dərəcə ilə fəaliyyətini başa vurmuşdur.



2014-cü ilin iyul və avqust aylarında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf idarəsində təcrübə keçmiş və təcrübəsini yüksək dərəcə ilə tamamlamışdır.



2015-ci ildə Bakı şəhərində keçirilən 1-ci Avropa Oyunlarının Əməliyyat Komitəsində Supervayzer kimi çalışmışdır.



2014-cü ilin sentyabr ayında "ASAN Könüllüləri” Təşkilatında Təlim sektoru üzrə Koordinator fəalliyyətinə başlamışdır.



2014-cü ilin oktyabr ayından "ASAN Könüllüləri” Təşkilatının Könüllülərlə İş departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.



"ASAN Könüllüləri" Təşkilatınının Beynəlxalq Əlaqələr və Təşkilatlarla İş departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

O daha sonra "ASAN Könüllüləri" Təşkilatının sədri vəzifəsində çalışıb.



İngilis və İtalyan dillərini bilir. (Azxeber.com)

