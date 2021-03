İcra başçısı ehtiyatda olan baş leytenanta vəzifə verdi

Qax Rayon İcra Hakimiyyətində yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vətən mübaribəsi iştirakçısı Malik Yusif oğlu Həmzəyev RİH başçısı aparatının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, hazırda ehtiyatda olan baş leytenant Malik Həmzəyev 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə “Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.