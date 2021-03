Kiyevdə 19 yaşlı qıza görə iki azərbaycanlı saxlanıldı - FOTO

Kiyevdə 19 yaşlı qızı zorlamaqda şübhəli bilinən 2 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, onlar 1985-ci il təvəllüdlü İbrahimov İlqar Bayram oğlu və 1978-ci il təvəllüdlü Məlikzadə Təvəkküldür.

Ukrayna vətəndaşının iddialarına görə, İlqarla Təvəkkülün avtomobilini taksi ilə səhv salaraq ona əyləşib. Lakin daha sonra şübhəlilər onu yaşadıqları Belqorodka kəndinə apararaq təcavüz ediblər.

Polis tərəfindən saxlanılan İlqar İbrahimovla Təvəkkül Məlikzadənin günahı sübuta yetirilərsə, hər birini 7 ildən 12 ilədək həbs gözləyir.

