Azərbaycana 2011-ci ildə "Avroviziya" sevinci bəxş edən cazibədar müğənni Nigar Camal paylaşımı ilə yenidən izləyicilərini heyran edib.

O, sosial şəbəkə hesabında yayımladığı fotosu ilə izləyicilərinin zövqünü oxşayıb.

Qeyd edək ki, Nigar Camalın "Instagram"da 580 min izləyicisi var.

