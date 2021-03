Moskvada 10 mart tarixində mənfi 20,7 dərəcə temperatur qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu son 76 ildə paytaxtda qeydə alınan ən aşağı temperaturdur. Yerli mənbələrin məlumatına görə, ötən ilin eyni günündə temperatur mənfi 4 dərəcə olub.

Qeyd edək ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Moskvada ən soyuq qış yaşanır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

