Slovakiyanın Səhiyyə naziri Marek Krayçi istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb hökumətdə pandemiyaya qarşı mübarizədə böhranın yaranmasıdır. Məlumata görə, koalisiya hökumətindəki bəzi partiyalar Krayçinin istefa verməyəcəyi təqdirdə koalisiyadan ayrılacağı barədə xəbərdarlıq edib.

Bildirilir ki, ölkənin Avropa Birliyi tərəfindən təsdiq olunmamış “Sputnik V” peyvəndini alması hökumət nümayəndələri arasında fikir ayrılığı yaradıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

