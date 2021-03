Qarabağda son döyüşlər zamanı məhv edilmiş daha 3 erməni hərbçinin cəsədinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, axtarışlar Hadrut və Füzuli bölgəsində aparılıb. Axtarışlar bu gün də davam edəcək.

Qeyd edək ki, 13 noyabr 2020-ci il tarixindən bu günə qədər 1499 erməni hərbçinin cəsədi və qalıqları döyüş bölgəsində aşkar olunaraq götürülüb.

