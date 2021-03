Netnayahu elan etdi: Türkiyə ilə danışıqlar aparırıq

İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Türkiyə ilə danışıqlar apardıqlarını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir bunu münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan “yaxşı addım”adlandırıb. Hökumət başçısının sözlərinə görə, Aralıq dənizinin şərqindəki qonşu ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olması regionun sabitliyi üçün önəmlidir.

Qeyd edək ki, İsrail və Türkiyə arasında qaz layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı danışıqların aparıldığına dair xəbərlər yayılmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.