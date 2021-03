Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin üç ili tamam olur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı olaraq Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzində mətbuat konfransı keçirilir.

Konfransda "ASAN login"də videoqeydiyyat imkanının yaradılması ilə bağlı da məlumatlar verilir.

