Xeyli miqdarda peyvənd anbarlarda saxlanılır - Qalmaqal

ABŞ-da koronavirusla bağlı peyvənd qalmaqalı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xeyli miqdarda “AstraZeneca” peyvəndləri xüsusi anbarlarda saxlanılır. “New York Times” qəzetinin məlumatına görə, Səhiyyə Nazirliyi “AstraZeneca” peyvəndinin istifadəsinə hələlik icazə vermədiyinə görə, istifadə edilmir. Halbuki, “AstraZeneca” peyvəndinin istifadəsinə icazə verən ölkələr onu əldə edə bilmir.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Co Bayden may ayının 1-nə qədər bütün amerikalıların peyvənd olunacağını açıqlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.