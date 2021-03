“Türkiyə Rusiyadan Su-35 və Su-57 təyyarələri ala bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Sənaye və Texnologiya naziri Mustafa Varank açıqlama verib. Rusiyanın qırıcılara dair təklifi barədə danışan Varank, məsələni dəyərləndirəcəklərini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Rusiyanın Federal Hərbi Texniki Əməkdaşlıq Xidmətindən Moskvanın Su-35 və Su-57 təyyarələrinə dair Türkiyə ilə əməkdaşlığa hazır olduğu bildirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.