Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təltif edilənlər arasında Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinin rəisi, general-mayor Məmmədov İlqar Aydın oğlu da var.

O, "İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilib.

