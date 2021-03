Mart ayının 21-də 2001 FO32 adlı asteroid dünyanın yaxınlığından keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NASA-dan açıqlama verilib. Bildirilib ki, asteroid Yer planetindən 2 milyon kilometr məsafədən keçəcək. Məlumata görə, bu Yer üçün hansısa təhlükə kəsb etmir. Açıqlamaya görə, saatda 124 min kilometr sürətlə hərəkət edən asteroidin diametri təqribən 1 kilometrdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

