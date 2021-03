Xırdalan şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Mehdi Hüseynzadə küçəsi 26 ünvanında qeydə alınıb.

Kimliyi hələlik məlum olmayan kişi həmin ünvanda yerləşən binanın 7-ci mərtəbəsindən özünü atıb. O, yerindəcə keçinib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.