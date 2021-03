Erməni terrorçu azadlığa buraxılır

ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken erməni terrorçu Hampig Sasunyanın azadlığa buraxılmasından “dərnin məyusluq” keçirdiyini ifadə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o yazılı açıqlaması ilə məhkəmənin qərarından narahatlıq ifadə edib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi də məhkəmənin qərarını sərt tənqid edib.

Qeyd edək ki, Los-Anceles Ali məhkəməsi Sasunyanın şərti azadlığa çıxması barədə qərar qəbul edib. 1982-ci ildə Sasunyan Türkiyənin Los-Anceles Baş konsulu Kəmal Arıkanı qətlə yetirib. Məhkəmə onun barəsində ömürlük iş kəsmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

