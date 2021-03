ŞOK HÜCUM: İsrail İranın 12 gəmisini vurub

İsrail son 1 il ərzində İrana məxsus azı 12 neft tankerini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wall Street Journal”ı məlumat yayıb. Məlumata görə, Qırmızı və Qara dənizdə həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı İrana məxsus xeyli miqdarda neft sıradan çıxıb. Bəzi tankerlərdə isə silahlar olub. Bildirilir ki, sanksiyalara məruz qalan İran müxəlif yollarla neft satmağa cəhd göstərib.

Tankerlər İrandan dəniz yolu ilə Suriyaya gedərkən hədəfə alınıb. Hücumlar zamanı raketlərlə yanaşı minalardan da istifadə edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

