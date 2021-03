Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti 28 şəhərdə silah ticarətçilərinə qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyatlar zamanı 251 odlu silah, partlayıcı qurğular, 25 mindən çox mərmi aşkar edilib. 72 nəfər nəzarətə götürülüb. Həmçinin silah ticarətçilərinin istifadə etdiyi 38 mərkəz aşkar edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

