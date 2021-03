Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ürəyində problemlər olduğu bildirilir. Bəzi mənbələr isə onun infarkt keçirdiyini irəli sürüb.

Rəsmi mənbələr, dövlət başçısının müalicəsinin davam etdiyini açıqlasa da, onun səhhəti barədə məlumat verilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

